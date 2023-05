Mauro Icardi a fost ”asaltat” cu oferte și a luat o decizie! La ce echipă vrea să joace din sezonul următor

Atacantul argentinian a impresionat în tricoul turcilor, reușind să marcheze nu mai puțin de 20 de goluri în 24 de partide, în toate competițiile.

Foarte aproape de titlu cu Galata, cu cinci puncte avans și două etape rămase, Icardi a luat o decizie cu privire la viitorul său.

Sud-americanul a primit oferte din Europa și Asia, dar ar vrea să rămână în continuare la Galatasaray. Astfel, turcii poartă acum discuții cu șefii lui PSG pentru a rezolva transferul definitiv al acestuia, scrie jurnalistul Ekrem Konur.

Oricum, Icardi ar fi intrat în ultimul an de contract cu gruparea pariziană, astfel că aceasta ar putea fi ultima șansă pentru PSG de a obține o sumă de bani în schimbul atacantului cumpărat cu 50 de milioane de euro de la Inter Milano, în 2019.

