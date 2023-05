De ce pleacă, de fapt, Jordi Alba de la FC Barcelona

Fundașul iberic e legitimat la gruparea catalană din iulie 2012. Jordi Alba ar mai fi avut contract cu FC Barcelona până în 2024, însă a decis să pună stop aventurii cu trupa lui Xavi Hernandez la finalul actualei stagiuni.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media despre plecarea lui Jordi Alba de la FC Barcelona, remarcând faptul că ibericul a luat decizia respectivă pentru a-i ajuta pe catalani cu problemele financiare.

„Jordi Alba pleacă de la Barca pentru a ajuta clubul în situația financiară dificilă. Xavi și Laporta l-au lăsat să decidă, pentru că merita asta. El va lăsa acum ofertele să curgă”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter.

Jordi Alba leaves Barça to help the club in difficult financial situation. Xavi and Laporta let him decide as he deserved that. ???????????????? #FCB

Alba will leave main part of his salary for next season. No agreement with any club yet — he will start exploring all the options now. pic.twitter.com/AHdOdVhk96