Au fost prinsi din nou IMPREUNA! Diletta Leotta si Zlatan Ibrahimovic nu se mai pot ascunde. Lipseste doar ANUNTUL OFICIAL

Presa italiana sustine ca sexy-jurnalista postului DAZN si atacantul suedez de la AC Milan formeaza deja un cuplu.

Ceea ce parea un simplu zvon sau nimic altceva decat o simpla amicitie se transforma pe zi ce trece intr-o poveste de dragoste. Ramasa singura dupa despartirea de boxerul Daniele Scardina, Diletta Leotta s-a "legat" de Zlatan Ibrahimovic, cei doi cunoscandu-se mai bine cu ocazia unei actiuni comerciale, in care s-au pozat si s-au filmat in diverse ipostaze.

Doar ca lucrurile nu s-au oprit aici, iar Zlatan si Diletta au continuat sa se vada in secret, paparazii surprinzandu-i la un moment dat iesind din acelasi restaurant din Milano. Dupa o perioada in care cei doi si-au petrecut vacanta separat, iata ca saptamanalul "Chi" a venit cu o noua dezvaluire incendiara.

Astfel, aflata in Sardinia, unde si-a serbat si ziua de nastere (29 de ani), Diletta Leotta ar fi fost vizitata de nimeni altul decat "Ibra". Nu exista inca o dovada clara, dar surse demne de incredere au precizat ca Zlatan s-ar fi confesat unor prieteni, carora le-a spus ca intre el si Diletta exista deja o legatura romantica.

In varsta de 38 de ani, Ibrahimovic n-a fost niciodata casatorit, chiar daca are o partenera de lunga durata, Helena Segar, cu care a facut si doi copii. Intre Zlatan si Helena a intervenit insa o raceala in ultimii ani, astfel ca suedezul are toate motivele sa-si gaseasca o noua iubire, iar Diletta Leotta pare sa fie varianta ideala.