Dragostea pentru fotbal, cel mai puternic MEDICAMENT pentru Sinisa Mihajlovic! Spectacol facut pe teren de antrenorul lui Bologna | VIDEO

Sinisa Mihajlovic (51 de ani) a fost diagnosticat in vara luni 2019 cu leucemie si de atunci se lupta cu boala crunta.

Mihajlovic nu poate sa stea departe de fotbal si nici macar boala nu l-a facut sa renunte. A ramas in continuare antrenorul Bolognei si intre tratamente a continuat sa stea pe banca echipei sale.

Clubul din Serie A a postat pe pagina de Twitter un filmulet recent in care Mihajlovic executa mai multe lovituri libere, care l-au pus la grea incercare pe portarul Bolognei:

"Sinisa inca se descurca", au scris la descrierea filmuletului.

Mihajlovic a semnat cu Bologna in ianuarie 2019, iar in acest sezon echipa sa se afla pe locul 10 in Serie A, la 5 puncte de cupele europene.