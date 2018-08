"Bine, ba, ca dai tu gol!" Reactia lui Cristiano Ronaldo dupa ce Mandzukic a marcat. Portughezul a incercat apoi sa isi mascheze frustrarea

Juventus a batut-o cu 2-0 pe Lazio. Pjanic si Mandzukic au adus victoria torinezilor.

Juventus a obtinut a doua victorie in noul sezon din Serie A. Torinezii s-au impus cu 2-0 in fata lui Lazio, pe teren propriu. Nici de aceasta data Cristiano Ronaldo nu a reusit sa isi treaca numele pe tabela de marcaj.

Ronaldo a ratat cateva ocazii mari si a avut golul de 2-0 in picior, dar si-a dat cu stangul in dreptul. Mingea a ajuns cu noroc la Mandzukic, care a bagat-o in plasa.

Imediat dupa ce mingea a intrat in poarta, Ronaldo a avut o reactie bizara, ridicand mainile usor frustrat. Apoi el si-a mascat dezamagirea ca nu a marcat si l-a felicitat pe colegul sau.