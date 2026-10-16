Giay, în atenția unor cluburi importante din Europa

Agustin Giay, tânărul jucător al lui Palmeiras, pare să fi preluat postul de fundaș dreapta în naționala Argentinei de la Gonzalo Montiel (River Plate). Evoluțiile sale la echipa de club și la naționala "La Albiceleste" au fost deja remarcate de cluburi puternice din Europa.

Recent, mai multe formații au trimis scouteri la derby-ul Paulista, câștigat de echipa sa cu 4-1 în fața lui Corinthians. Printre formațiile interesate de transferul său sunt AC Milan, Napoli, AS Roma, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen și Como. Giay are contract până în 2030 cu Palmeiras, club care l-a adus pentru 7 milioane de euro, dar poate fi transferat pentru o sumă cuprinsă între 20 și 25 de milioane de euro.

Este un jucător polivalent, care strălucește în campionatul Braziliei

Agustin Giay (22 de ani / 180 cm) este născut la San Carlos Centro (provincia Santa Fe) și a fost junior la Argentino de San Carlos și San Lorenzo. La nivel de seniori a jucat pentru San Lorenzo de Almagro (2022-2024) și Palmeiras (2024-prezent).

Are 6 selecții pentru naționala U20 și cinci meciuri pentru prima reprezentativă a Argentinei. În palmares are Campeonato Paulista (2026), o finală de Copa Libertadores (2025) și L'Alcudia International Football Tournament U20 (2022). Poate juca ca fundaș drepata, fundaș central și mijlocaș dreapta și este cotat la 11 milioane de euro.

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