Schimbare in Giulesti. Incepand de astazi, Rapid are un nou antrenor 

Carmen Amariei l-a inlocuit pe Robert Licu, dupa 5 infrangeri consecutive in Liga Nationala.

Robert Licu a preluat echipa de handbal feminin a Rapidului intr-un moment greu si a castigat seria din Divizia A, apoi turneul semifinal si pe cel final, reusind promovarea in Liga Nationala. Insa, Rapid a pornit rau in acest sezon, cu 5 infrangeri in primele 5 etape (Corona Brasov 20-30 / Gloria Bistrita-Nasaud 20-24 / HC Zalau 20-26 / Gloria Buzau 27-31 / Minaur Baia Mare 22-37), asa ca oficialii clubului au decis schimbarea lui Licu cu fosta internationala Carmen Amariei.

Amariei va debuta pe banca giulestencelor pe 5 octombrie, cand Rapid va intalni pe teren propriu o alta nou-promovata, AHCM Unirea Slobozia, si are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. In ultimii ani, ea le-a antrenat pe Terom Z Iasi, “U” Cluj, SCM Craiova, Dacia Mioveni si Romania U18.

Nascuta la Cluj-Napoca, Carmen Amariei (41 ani) a jucat pentru Oltchim Rm. Valcea (1997-1999), ESBF Besancon (1999-2004), Randers HK (2004-2005), Slagelse DT (2005-2007), “U” Cluj (2007-2008), Rulmentul Brasov (2008-2009), FC Copenhaga Handball (2009-2010), Viborg HK (2010-2011), Terom Z Iasi (2011-2012) si SCM Craiova (2013). Pentru echipa nationala de senioare a Romaniei are 855 de goluri in 182 de meciuri. In palmaresul ei se gasesc o medalie de aur (1995) si una de bronz (1997) la Campionatul Mondial de Tineret, un titlul de golgheter la CM 1999, Liga Campionilor (2005, 2007), Cupa Cupelor EHF (2003), Trofeul Campionilor EHF (2003, 2007), titluri si cupe in Romania, Franta si Danemarca.