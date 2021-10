Dinamo a arătat că se poate! "Am bătut una dintre echipele favorite la Liga Campionilor"

Dinamo Bucureşti a obţinut o victorie senzaţională, 31-29 (14-13) cu puternica echipă maghiară Telekom Veszprem, joi seara, în Sala Dinamo, într-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Dinamo a reuşit a doua sa victorie în grupă, chiar în faţa unei formaţii care a jucat de patru ori finala Ligii Campionilor ( 2002, 2015, 2016, 2019).

Legendarul Xavi Pascual, personaj emblematic pentru Barcelona, a evidențiat că elevii săi au făcut un prim act excepțional în care au funcționat ambele faze.

Xavi Pascual și dedicație în memoria lui Păsărilă

”În primul rând, aș vrea să-i dedic victoria tatălui lui Marian Cozma. Este o zi importantă pentru el! O victorie incredibilă, am bătut una dintre echipele care poate câștiga Liga Campionilor.

Echipa a jucat foarte bine, am jucat fantastic în prima repriză. E normal că am făcut și greșeli, dar sunt mândru de jucători. Am meritat să câștigăm! Am luptat în toate meciurile și este important că luăm puncte.

O să bem o bere în vestiar. Ambiția noastră este să câștigăm fiecare meci”, a declarat Xavi Pascual, la finalul meciului.

Dinamo Bucureşti a obţinut următoarele rezultate în grupa B: 32-29 cu Kielce, 30-41 cu PSG, 26-27 cu FC Porto, 32-36 cu FC Barcelona şi 27-28 cu HC Motor.

După şase etape, Dinamo Bucureşti ocupă locul 7, cu 4 puncte.

În următoarea etapă, campioana României va juca în deplasare, cu Flensburg, în 17 noiembrie.

După disputarea partidelor tur-retur în ambele grupe ale Ligii Campionilor, încep fazele eliminatorii, din 30 martie 2022, play-off şi sferturi, iar Turneul Final Four va avea loc în 18-19 iunie.