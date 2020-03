Cristian Gatu, internat de urgenta la spital! Fostul campion mondial la handbal a suferit un atac cerebral si va fi operat

Gatu va fi supus unei operatii in cursul zilei de joi.

Cristian Gatu, fostul dublu campion mondial la handbal cu echipa Romaniei si fost presedinte al Federatiei Romane de Handbal, e internat in Spitalul Militar din Bucuresti. Acesta a suferit un atac cerebral si va fi operat joi, anunta GSP.

Stefan Birtalan, dublu campion mondial cu Romania, a marturisit ca Gatu va fi in afara oricarui pericol, conform spuselor medicilor:

"Am vorbit la Spitalul Militar, doctorii ne-au dat asigurari ca este un accident vascular in urma caruia se poate recupera, este in afara oricarui pericol. Cristi e un om care se agita foarte mult, pune totul la suflet. I-am spus de multe ori sa stea mai linisit, ca nu ii face nimeni statuie, dar as e el, un om care traieste 100% pentru handbal intotdeauna. Toti fostii lui colegi suntem acum alaturi de el", a spus Stefan Birtalan.

Si Radu Voinea a vorbit despre starea lui Gatu: "Am vorbit cu el, am vazut ca nu prea intelegeam ce spune. L-am intrebat ce s-a intamplat. A zis:<<Nu prea imi simt partea stanga, mana si piciorul>>", a explicat Voinea pentru GSP.

Cristian Gatu, in varsta de 74 de ani, a castigat in 1977 Cupa Campionilor Europeni cu Steaua si a fost considerat cel mai tehnic jucator de handbal din Romania.