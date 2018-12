"Cand te stoarce portocala pe tine" Mihai Mironica, dupa infrangerea Romaniei cu Olanda de la EHF EURO 2018

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Autor: Mihai Mironica

Ne-a invins o Portocala Mecanica. O echipa a Olandei perfect asamblata, cu o aparare impecabila, cu un portar in zi mare, cu trasee atat de clare in ofensiva, cu multa luciditate, cu decizii bune luate in momentele cheie, cu un lot mai echilibrat valoric intre titulare si rezerve fata de ce se intampla in lotul Romaniei. Ne-au ucis cu acele pe pase pe linia semicercului, in spatele defensivei noastre, pe pivot sau pe extremele transformate in pivot.

Daca Neagu nu e, nimic nu e. Romania traieste de 10 ani in era Neagu si lucrul acesta este evident la fiecare partida a nationalei. Daca Neagu joaca la un nivel ridicat, Romania poate invinge orice echipa din lume. Fara Neagu la potential maxim, care azi a jucat foarte modest, 4 goluri din 14 suturi, Romania este o echipa subtire. Ei bine, Olanda a jucat fara Neagu a ei, Groot, accidentata din minutul 5, dar asta nu s-a simtit in jocul atat de solid al echipei antrenate de Helle Thomsen.

Eliza Buceschi a fost singura care a tinut steagul sus. De la jocul ei inventiv, cu patrunderi eficiente si multa luciditate in momente grele, se poate pleca in redesenarea echipei noastre. Eliza Buceschi trebuie insa sa reziste mai mult in teren, ca si alte jucatoare esentiale din lotul nostru. Nu avem rezerve care sa se apropie mult de valoarea titularelor. Desi a fost cel mai greu meci de la acest turneu, acum cea mai tanara jucatoare din lot, Cristina Laslo, a primit cele mai multe minute, fara sa se poata ridica la nivelul unei astfel de provocari.

Nu este totul pierdut. Portocala Mecanica, dar la fotbal, pierdea in faza grupelor la un EURO de acum 30 de ani in fata Uniunii Sovietice, si apoi isi lua revansa in fata aceluiasi adversar chiar in finala. Sa speram ca aceasta poveste olandeza de succes poate fi repetata si de aceasta nationala feminina de handbal a Romaniei. Dar pentru asta este nevoie sa fie eliminate greselile naive, deciziile pripite, suturile disperate de la 10 metri fara mari sanse de reusita. Romania ne-a aratat la acest EURO ca poate fi si stralucitoare, magnifica, de neoprit, impreuna cu extraordinarii ei suporteri prezenti alaturi de ea in Franta.