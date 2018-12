ROMANIA - OLANDA | "Vom da totul pe teren in urmatoarele meciuri!" Mesajul jucatoarelor nationalei dupa primul esec de la EHF EURO 2018

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Valentina Ardean Elisei a vorbit dupa infrangerea la 5 goluri in fata Olandei.

"Nu stiu ce s-a intamplat, nu pot sa zic eu ca s-a intamplat ceva, nu sunt eu in masura. Imi pare rau ca s-a intamplat sa luam bataie, ca nu avem victoria de partea noastra. E important sa trecem peste aceasta infrangere, sa fim cu capul sus, cu incredere in forta echipei. Sanse sunt in continuare.



Daca aveti incredere, puteti sa vedeti echipa din primele meciuri. Cu incredere in noi, in forma echipei putem sa castigam urmatoarele meciuri. Suntem in varf de forma, daca s-a intamplat o infrangere astazi, asta nu inseamna ca se va intampla si in urmatoarele partide. Trebuie sa trecem peste aceasta infrangere.



Bineinteles ca Spania va da totul, vii la un campionat european si joci, nu te dai la o parte. Fiecare meci e foarte important, noi vom da totul pe teren in urmatoarele meciuri. Trebuie sa invatam ca esecurile vin cateodata si trebuie sa trecem peste" a spus Valentina Ardean Elisei.