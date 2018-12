Olanda 29-24 Romania | "A fost o zi slaba, slaba de tot! Nu ne mai permitem niciun pas gresit!" Prima reactie a Cristinei Neagu dupa lovitura pe care ne-a dat-o Olanda

Cristina Neagu le cere colegelor sa isi revina rapid dupa infrangerea cu Olanda! Pentru Romania urmeaza jocuri decisive pentru semifinale cu Spania si Ungaria.

"Nu stiu exact ce s-a intamplat. N-a mers apararea, n-a mers atacul. Cand apararea nu merge, nu merge nici poarta. Foarte putine au mers azi. Nici sistemul asta nu ne-a ajutat foarte mult. Au fost 3 zile in care am iesit putin din ritmul competitiei. A fost o zi slaba, slaba de tot. Nu ne mai permitem pasi gresiti. Tot ce putem sa facem e sa mai fim tristi azi, iar de maine sa ne concentram pe meciurile urmatoare. Nu vreau sa picam, sunt sanse in continuare pentru semifinale si trebuie sa profitam de ele", a spus Neagu la TVR 1.