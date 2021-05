BREAKING NEWS | Antrenorul Barcelonei, ales cel mai bun din Champions League, la un pas de a prelua Dinamo si nationala! Ar fi bomba anului in Romania

Dinamo pregateste mutarea anului!

Xavi Pascual se afla in discutii pentru preluarea bancii tehnice a lui Dinamo si a nationalei Romaniei.

Cel mai bun antrenor din Liga Campionilor din acest sezon va pleca de la Barcelona in acesta vara, desi mai are contract inca un an cu gruparea catalana, anunta as.com.

Potrivit jurnalistilor iberici, Pascual negociaza o revenire pe banca nationalei masculine a Romaniei, la pachet cu preluarea bancii tehnice a clubului Dinamo, campioana Romaniei la handbal masculin.

Dinamo se pregateste de un nou sezon in Liga Campionilor. "Dulaii" s-au intarit deja cu Cedric Sorhaindo, jucator care a fost sub comanda lui Xavi Pascual timp de 11 sezoane, iar acum negociaza aducerea internationalului german Christian Dissinger si a brazilianului Raul Nantes.