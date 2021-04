"A fost idolul copilariei mele!". Cine e jucatorul remarcabil care i-a marcat prima parte a carierei lui Gica Popescu 

Gica Popescu a facut dezvaluiri interesante de la inceputul carierei sale, in cadrul unui interviu acordat Geaninei Ilies pentru show-ul "Hai sa fim Super!".



Celebrul fotbalist, care a facut istorie atat in tara, cat si in strainatate, a vorbit despre jucatorul care i-a marcat inceputul carierei, cel pe care si-a dorit sa-l imite si a vrut sa-i depaseasca performantele.

"Camataru a fost fotbalistul meu preferat in acea perioada. A fost idolul copilariei mele. Am avut sansa sa joc cu el la Craiova si, mai tarziu, am fost colegi la echipa nationala. El era pe final de cariera si nu am apucat sa jucam foarte mult. Era jucatorul pe care incercam sa-l imit si ca mers, si cand sarea la cap. Dupa aceea, crescand si vazand putin din fotbalul mare, imi placea foarte mult Baresi, era liderul celor de la Milan. Dupa aceea am ajuns fotbalist profesionist si nu am mai avut un idol, incercam sa devin eu un idol pentru altii", a explicat sportivul.

