Nicolae Stanciu a dat cartile pe fata! De ce a plecat de la Sparta! Declaratie uimitoare despre un fost antrenor: "Am avut rezultate slabe cu el!"

Nicolae Stanciu a vorbit in presa din Cehia despre despartirea de Sparta Praga si revenirea in aceasta tara in tricoul Slaviei.

La inceputul anului, mijlocasul roman isi anunta despartirea de Sparta Praga si semna cu Al Ahli. Acesta a stat, insa, doar jumatate de an in Arabia Saudita si a revenit apoi in Cehia, acolo unde a semnat cu Slavia Praga, rivala de moarte a fostei echipe din aceasta tara.

Stanciu a vorbit intr-un interviu pentru revista ceha Half despre motivele despartirii de Sparta si a marturisit ca relatia sa cu antrenorul Zdenek Scasny a fost una defectuoasa.

"La inceput, totul a fost bine, dar la final nu a mai fost asa. Nu am avut o relatie buna cu antreorul Zdenek Scasny si am avut rezutate slabe. In decembrie a venit prima oferta, pe care clubul a refuzat-o, dar eu le-am zis ca vreau sa plec", a explicat Stanciu.

Daca antrenorul de la Sparta nu l-a influentat pozitiv, romanul a marturisit ca actualul sau tehnician este un om cu care are o relatie excelenta.

"Cand am venit la Slavia, antrenorul Jindich Trpisovsky mi-a spus ca, atunci cand am plecat de la Sparta, era foarte sigur ca o sa revin la Plaga, pentru ca el ma dorea. Inainte de transferul la Slavia am comunicat foarte mult cu el. Coechipierii m-au ajutat foarte mult si m-au facut sa simt ca fac parte din echipa", a comentat Nicolae Stanciu.