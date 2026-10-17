EXCLUSIV Doi români luptă diseară în GLORY 110! Ionuț Iancu: „Primul adversar din carieră care este mai greu decât mine!” (PRO ARENA și VOYO)

Doi români luptă diseară în GLORY 110! Ionuț Iancu: „Primul adversar din carieră care este mai greu decât mine!” (PRO ARENA și VOYO) GLORY
SPORT.RO
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GLORY 110 are loc sâmbătă, 17 octombrie, la „Lotto Arena” din Antwerp, Belgia. România are doi reprezentanți pe cardul galei: Ionuț Iancu și Alin Nechita, care va lupta în co-main event.

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ionut iancubenny adegbuyiglory 110Nabil KhachabAlin Nechita
Din articol

Gala va fi transmisă în România pe Pro Arena și VOYO. Main cardul începe la ora 21:00, ora României, iar Nechita îl va înfrunta pe Michael Boapeah, la categoria semigrea.

Ionuț Iancu, duel cu un adversar de peste 159 de kilograme

Înaintea luptei cu marocanul Nabil Khachab, Ionuț „Tancul” Iancu și antrenorul său, Benny Adegbuyi, au intrat prin telefon în direct la VOYO SPORT LIVE și au vorbit despre duelul de la categoria grea.

„Este un meci destul de greu, la nivel internațional, cu un luptător foarte mare, exagerat de mare. Are 159 de kilograme! Ne-am pregătit să îl batem, am încredere în Ionuț, s-a pregătit foarte bine, a și slăbit și o să fie foarte stabil. Ionuț este foarte pregătit, are forță de KO și cred că planul de anul acesta va ieși și va câștiga.

Este foarte bine din punct de vedere mental, este lângă mine”, a declarat Benny Adegbuyi la VOYO SPORT LIVE.

Cum arată uriașul Nabil Khachab

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„Aș vrea să demonstrez puțină maturitate”

Ionuț Iancu a recunoscut că are emoții înaintea confruntării, dar spune că se simte pregătit. Sportivul a dezvăluit că a avut parte de trei-patru ore de antrenament pe zi.

„Sunt oarecare emoții, dar mă simt bine, mă simt pregătit, mai rămâne doar să ne distrăm puțin diseară. Doamne ajută! În medie, trei-patru ore (n.r - de antrenament) pe zi. Este un adversar care vine și pune presiune non-stop, primul adversar din cariera mea care este mai greu decât mine. Va fi interesant. Aș vrea să fie ceva echilibrat, nu neapărat la puncte, dar aș vrea să demonstrez puțină maturitate în meciul de diseară”, a spus Ionuț Iancu.

În main event, Miguel Trindade și Deniz Demirkapu se vor lupta pentru titlul mondial vacant la categoria pană. 

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