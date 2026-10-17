Gala va fi transmisă în România pe Pro Arena și VOYO. Main cardul începe la ora 21:00, ora României, iar Nechita îl va înfrunta pe Michael Boapeah, la categoria semigrea.

Ionuț Iancu, duel cu un adversar de peste 159 de kilograme

Înaintea luptei cu marocanul Nabil Khachab, Ionuț „Tancul” Iancu și antrenorul său, Benny Adegbuyi, au intrat prin telefon în direct la VOYO SPORT LIVE și au vorbit despre duelul de la categoria grea.

„Este un meci destul de greu, la nivel internațional, cu un luptător foarte mare, exagerat de mare. Are 159 de kilograme! Ne-am pregătit să îl batem, am încredere în Ionuț, s-a pregătit foarte bine, a și slăbit și o să fie foarte stabil. Ionuț este foarte pregătit, are forță de KO și cred că planul de anul acesta va ieși și va câștiga.

Este foarte bine din punct de vedere mental, este lângă mine”, a declarat Benny Adegbuyi la VOYO SPORT LIVE.