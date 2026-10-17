Patru victorii și o înfrângere este palmaresul înregistrat de prahoveni în campionatul curent pe teren propriu. De partea cealaltă, covăsnenii au scos cinci puncte din cele șase deplasări (1-1 cu Corvinul, 0-0 cu FK Csikszereda, 1-0 cu FC Argeș).

Petrolul Ploiești - Sepsi OSK, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:15

Petrolul și Sepsi OSK s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șapte ori, fiecare și-a trecut în cont câte două victorii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Primele dispute au avut loc în sezonul regulat 2022-2023, când Sepsi OSK a încheiat la egalitate în deplasare, scor 1-1, apoi a câştigat pe teren propriu cu 2-0.

Cea mai recentă întâlnire pe prima scenă s-a consemnat pe 4 aprilie 2025, Petrolul - Sepsi OSK 2-1 (marcatori: Alexandru Mateiu, Christian Irobiso / Omar El Sawy).

Info: LPF