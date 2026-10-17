Patru succese, o remiză și o înfrângere au înregistrat giuleștenii în campionatul curent pe teren propriu. De partea cealaltă, palmaresul hunedorenilor în deplasările din stagiunea în curs cuprinde o victorie, două rezultate de egalitate și două partide pierdute.

Rapid București – Corvinul Hunedoara, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 22 de ori, de 11 ori au câștigat bucureștenii, de șapte ori s-a impus Corvinul, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 23 mai 1954, Locomotiva București - Metalul Hunedoara 3-1 (antrenori: Remus Ghiuriţan / Rudolf Kotormany).

Un meci de referință a fost cel din 14 august 1985, Corvinul - Rapid 9-0 (marcatori: Florin Dubinciuc, Ioan Cojocar dublă, Dorin Mateuţ, Romulus Gabor triplă, Florea Văetuş, Ilie Bardac). Acest rezultat a consemnat cel mai clar succes bifat de hunedoreni pe prima scenă, dar și cea mai severă înfrângere în Superligă din istoria grupării bucureștene.

Cea mai recentă dispută directă din campionat s-a consemnat pe 13 mai 1992, Rapid - Corvinul 0-0. Acesta a fost și singurul punct scos de ,,Echipa de sub furnale” în 11 deplasări pe terenul giuleștenilor.

Info: LPF