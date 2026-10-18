Ionuț „Tancul” Iancu, învins de Nabil Khachab! Reacția luptătorului român

Ionuț „Tancul” Iancu (27 de ani) a fost învins de Nabil Khachab (26 de ani) în gala GLORY 110, transmisă în exclusivitate pe VOYO SPORT 1 și PRO Arena. Evenimentul a avut loc pe Lotto Arena din Antwerp (Belgia).

Ionuț „Tancul” Iancu, învins de Nabil Khachab

De origine marocano-olandeză, Nabil Khachab s-a impus prin decizie unanimă a arbitrilor la finalul celor trei reprize.

După luptă, Ionuț „Tancul” Iancu a recunoscut că nu se aștepta să câștige, dar nici să piardă cu 0-3.