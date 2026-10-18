Ionuț „Tancul” Iancu, învins de Nabil Khachab! Reacția luptătorului român

Ionuț „Tancul” Iancu (27 de ani) a fost învins de Nabil Khachab (26 de ani) în gala GLORY 110, transmisă în exclusivitate pe VOYO SPORT 1 și PRO Arena. Evenimentul a avut loc pe Lotto Arena din Antwerp (Belgia).
Ionuț „Tancul” Iancu, învins de Nabil Khachab
De origine marocano-olandeză, Nabil Khachab s-a impus prin decizie unanimă a arbitrilor la finalul celor trei reprize.
După luptă, Ionuț „Tancul” Iancu a recunoscut că nu se aștepta să câștige, dar nici să piardă cu 0-3.
Reacția luptătorului român
„Vă salut, românii mei! Atât s-a putut! Am vrut să mă bat cu el, să fac meci frumos. Sincer, nu mă așteptam să câștig fiind la el acasă, dar nici la 0-3 nu mă așteptam. Asta e. Am un an de inactivitate. Nu caut scuze. Față de fricile pe care le aveam la acest meci, sunt foarte mulțumit. Am scăpat fără vreo accidentare.
Mai trebuie lucrat la condiție fizică, desigur. E primul meci după ani de zile când lupt la greutatea asta. Nu sunt obișnuit. Sper să mă susțineți în continuare. Eu sunt Iancu Tancul. Am vrut să mă bat, să fac spectacol și să vă fac să iubiți sportul ăsta în continuare. Oss!”, a reacționat Ionuț Iancu, pe pagina sa de Facebook.
Nabil Khachab a avut nu mai puțin de 159,7 kilograme, la cântarul oficial, în timp ce Ionuț Iancu a cântărit 127,4 kilograme.