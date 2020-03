Ultima ora! Un fotbalist din Germania a fost infectat cu coronavirus! Clubul a confirmat informatia

Jucatorul a fost testat pozitiv cu COVID-19.

Timo Hubers, fundasul de 23 de ani lui Hannover, a fost infectat cu coronavirus. Jucatorul legitimat la echipa din liga secunda germana a fost plasat in carantina. Anuntul a fost facut de clubul german pe Twitter.



"Timo a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-10. Intrucat tanarul de 23 de ani nu a avut contact cu restul colegilor dupa infectare, nu se poate presupune ca mai exista si alti jucatori infectati. In orice caz, intregul club va fi testat pentru coronavirus", se arata in comunicatul echipei.

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. ???? #NiemalsAllein ⚫⚪????https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

