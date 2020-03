Tot ceea ce trebuie sa stii! Care sunt simptomele infectiei cu coronavirus si care este momentul cand trebuie sa mergi la doctor

Care sunt simptomele infectarii cu coronavirus.

Infectia cu coronaviurus a provocat o adevarata isterie la nivel global. Acest virus nu a mai fost intalnit pana acum, iar ca si celelate virusuri acesta provine de la animale. Medicamentele obisnuite impotriva racelii nu au niciun efect, iar pana in acest momentu au fost infectate peste 110.000 de persoane in 80 de tari.

Principalele simptome ale coronavirusului sunt tusea, febra si dificultatile de respiratie, iar vindecarea depinde cel mai mult de sistemul imunitar al persoanei afectate. Peste 110.000 de persoane au fost infectate cu COVID 19, in peste 80 de tari si peste 3800 au murit, anunta The Guardian.

Recuperarea depinde foarte multe de sistemul imunitar al persoanelor infectate. Cei care au decedat pana acum se aflau intr-o stare de sanatate slaba pana in momentul in care sa contacteze acest virus. Pana in acest moment, 62.000 de persoane au fost vindecate.