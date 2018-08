FA-BU-LOS! Bayern a facut cel mai NEBUN transfer in aceasta vara! Pe cine a platit 1 EURO

Care a fost motivul pentru care celor de la Bayern li s-a cerut aceasta suma.

Pentru Bayern Munchen incepe o noua era. Niko Kovac a fost adus in aceasta vara de la Eintracht Frankfurt in locul lui Jupp Heynckes, cel care a acceptat la sfarsitul lui 2017 sa revina dupa retragere doar pana la sfarsitul sezonului precedent.

Aflat sub contract cu Eintracht, club alaturi de care a castigat Cupa Germaniei in sezonul trecut chiar in fata lui Bayern, intr-un moment in care fusese deja anuntat ca Niko Kovac o va prelua pe Bayern, Kovac i-a costat pe cei de la Bayern 2.2 milioane de euro, clauza de reziliere.

Insa tocmai a fost facuta o noua dezvaluire neasteptata - Niko Kovac a cerut un singur lucru pentru a veni la Bayern. Nu masini de lux sau avion privat, ci sa fie insotit de fratele sau, cel care i-a fost asistent la Eintracht! Astfel ca Bayern a trebuit sa plateasca si pentru rezilierea contractului lui Robert Kovac. Suma ceruta de Eintracht? 1 euro!

"Da, e adevarat, am cerut 1 euro atat simbolic, cat si din motive legale, nu puteam sa-l lasam sa plece gratis" a admis directorul sportiv al lui Eintracht, Fredi Bobic.