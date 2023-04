PSG i-a pregătit un contract amețitor starului dorit în vară. Clubul cere 150 de milioane de euro

Golgheterul lui Napoli, Victor Osimhen (24 de ani), este dorit de gruparea pariziană din sezonul următor. Șefii de la Paris i-au pregătit deja un contract impresionant.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că PSG este gata să-i ofere lui Osimhen un contract valabil pe cinci ani, cu un salariu anual de zece milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă liderul din Franța va ajunge la un acord cu Napoli, care cere nu mai puțin de 150 de milioane de euro pentru a renunța la serviciile golgheterului său.

