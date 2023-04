„I-am zis: 'Domnu' antrenor, sunt beat!'” Poveste genială relatată de Gabi Tamaș! Cum a fost trimis în teren după o noapte de beție

Fundașul care evoluează în prezent pentru Concordia Chiajna a jucat în șase țări diferite, de-a lungul carierei, trecând pe la cluburi precum Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom sau Hapoel Haifa. Tamaș a fost implicat și în diferite scandaluri, iar în perioada petrecută în Israel a trecut și prin cel mai dificil moment din viață.

Evenimentul neplăcut a avut loc în 2019, când Gabi Tamaș, care atunci evolua în Israel, la Hapoel Haifa, a fost prins băut la volan, după ce a depășit cu mult viteza legală, conducând cu 200 km/h. Fundașul a fost atunci arestat și a stat timp de o săptămână în închisoare, iar apoi obligat la muncă în folosul comunității.

Moment memorabil pentru Gabi Tamaș: „Mi-a zis antrenorul: 'Nu-i nimic că și beat joci mai bine'”

Într-un interviu acordat recent, Tamaș a povestit și un moment amuzant petrecut în Israel, când după o noapte de beție, știind că este suspendat pentru meciul pe care echipa sa îl juca a doua zi, a fost chemat de antrenor pentru a evolua. Fundașul a precizat că acela a fost singurul moment din carieră în care a intrat pe teren după o noapte de pomină.

„Eram în Israel. Toată lumea mi-a spus că sunt suspendat și atunci eu am ieșit în oraș cu fanii, cu cei din galerie. Au zis: 'Haide, bă, Gabi, că și așa nu joci'. Și dimineață mă sună antrenorul, pe la 9. Tot vedeam că mă sună, mă sună, mă sună. Eram avariat mai serios… Am închis telefonul.

Cu mine în bloc mai stăteau doi colegi. A trimis un coleg la mine și i-a zis: 'Trezește-l pe Gabi că vreau să vorbesc cu el'. Și am vorbit și mi-a zis: 'Nu ești suspendat, poți să joci'. Și zic: 'Domnu’ antrenor, sunt beat… adică m-am culcat o oră, două'. (n.r. Antrenorul:) 'Nu-i nimic că și beat joci mai bine'. (n.r. Tamaș:) 'Bine, lasă-mă două, trei ore'. M-a lăsat două, trei ore… (n.r. Ce ai făcut?) Un duș (n.r. râde), nu pot să îți spun ce fac, am tabieturile mele nu pot să ți le spun și ție. Am băut multe lichide, ca să transpir, că ești deshidratat… Am mâncat dulce, am băut lapte… Și am jucat.

Când m-au văzut cei din galerie, fanii, au început să râdă. Bine, am început și eu să râd… Și i-am spus antrenorului: 'A fost prima și ultima oară când fac așa ceva că Doamne ferește se întâmplă ceva'. Nu poți, după o seară, să te duci să faci un efort maximal care îți scade glicemia, intervin foarte multe, poți să leșini pe teren, adică nu, nu poți să faci chestiile astea. Că vii la un antrenament și mai tragi chiului e cu totul altceva. La meci nu poți să tragi chiulul. Atunci am făcut-o și atât în viața mea”, a declarat Gabi Tamaș la GSP.

Gabi Tamaș, despre perioada în care a fost închis: „Am slăbit vreo 10 kilograme!”

„Sunt foarte multe prostii pe care le-am făcut, le regret. Cel mai greu moment (n.r.- când a stat în închisoare în Israel). Să stai 7 zile la pușcărie...N-a fost chiar așa plăcut. Am slăbit vreo 10 kilograme, n-am mâncat nimic. Am mâncat 4 felii de pâine în 7 zile. Am ieșit slim fit. Nu puteam să mănânc. Aveam pat și duș. Mă rog, dușul era o gaură în perete și se prelingea apa pe perete.

Trebuia să stai lipit ca să poți să te speli. După aia am făcut două luni muncă în folosul comunității, lucram la spital, opt ore pe zi. Nu m-am ferit de muncă.

Normal că mă cunoșteau oamenii, mă duceam și strângeam mâncarea de la tot spitalul. Nu aveai ce să faci, eram într-o țară străină, trebuia să-ți asumi ce ai făcut. Au legile lor”, a declarat Gabi Tamaș conform Digi Sport.