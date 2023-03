„Dușul era o gaură în perete!” Dezvăluirile lui Gabi Tamaș despre cel mai greu moment din viață: „Am mâncat 4 felii de pâine în 7 zile!” 

Evenimentul neplăcut a avut loc în 2019, când Gabi Tamaș, care atunci evolua în Israel, la Hapoel Haifa, a fost prins băut la volan, după ce a depășit cu mult viteza legală, conducând cu 200 km/h. Fundașul a fost atunci arestat și a stat timp de o săptămână în închisoare, iar apoi obligat la muncă în folosul comunității.

Gabi Tamaș, despre perioada în care a fost închis: „Am slăbit vreo 10 kilograme!”

Fundașul a vorbit despre perioada în care a fost închis, dezvăluind că este cel mai greu moment al său. Gabi Tamaș a povestit prin ce a trecut în acele momente și a dezvăluit și că a slăbit 10 kilograme după ce nu a putut mânca în închisoare.

„Sunt foarte multe prostii pe care le-am făcut, le regret. Cel mai greu moment (n.r.- când a stat în închisoare în Israel). Să stai 7 zile la pușcărie...N-a fost chiar așa plăcut. Am slăbit vreo 10 kilograme, n-am mâncat nimic. Am mâncat 4 felii de pâine în 7 zile. Am ieșit slim fit. Nu puteam să mănânc. Aveam pat și duș. Mă rog, dușul era o gaură în perete și se prelingea apa pe perete.

Trebuia să stai lipit ca să poți să te speli. După aia am făcut două luni muncă în folosul comunității, lucram la spital, opt ore pe zi. Nu m-am ferit de muncă.

Normal că mă cunoșteau oamenii, mă duceam și strângeam mâncarea de la tot spitalul. Nu aveai ce să faci, eram într-o țară străină, trebuia să-ți asumi ce ai făcut. Au legile lor”, a declarat Gabi Tamaș conform Digi Sport.