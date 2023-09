„Am fost jignit!” Adi Popa a vorbit despre perioada petrecută la FCSB: „Numai în România se întâmplă asta!” 

Jucătorul legitimat la Concordia Chiajna a evoluat atât pentru FCSB, de două ori, cât și pentru CSA Steaua, după ce s-a despărțit de vicecampioana României cu scandal, lăsat liber de contract în perioada pandemiei. Adi Popa a fost legitimat la echipa lui Gigi Becali întâi în perioada august 2012 - ianuarie 2017, iar apoi din august 2019 până în iunie 2020.

Adi Popa, jignit de oficialii de la FCSB

Fotbalistul și-a amintit un moment din 2021, când evolua la Academica Clinceni și a remizat cu FCSB, scor 2-2. Atunci, oficialii clubului nu au avut cuvinte frumoase la adresa foștilor fotbaliști care au trecut pe la echipă.

„Chiar am fost jignit că mi-am făcut treaba corect pe teren. Numai în România se întâmplă asta. La meciul FCSB cu Clinceni, când am făcut acel 2-2 și am fost jignit în ultimul hal. Dar asta e România. Când îți faci treaba se apelează la asta.

Și MM, și Gigi m-au făcut că dacă nu mă luau, împingeam roaba pe șantier. Pe mine, pe Ruse, pe Tănase, dar, na, am îndrăznit să ne facem datoria și să jucăm un meci corect”, a declarat Adrian Popa la „Un podcast”.

Ce a spus Gigi Becali după ce Academica Clinceni a învins-o pe FCSB

"Nu mă așteptam să pierdem cu Clinceni și e clar că nu îmi convine că am mâncat bătaie de la Adi Popa, Rusescu, Pîrvulescu și cine mai este pe la ei. Dar nu o să mă apuc acum să fac analiza cu voi în presa. Astfel de înfrângeri nu îmi cad bine. Nu am mâncat bataie de la vreo forță a campionatului și nu e bine să pierdem cu astfel de echipe", a declarat Gigi Becali dupa meci.

Declarațiile lui Mihai Stoica despre Adi Popa

„Popa nu a făcut niciun meci de referinţă, nu a marcat niciun gol în cupele europene. El nu a existat la FCSB, nu a jucat, doar a trecut pe acolo. A dat un gol pe sintetic şi atât.

(n.r. dacă e supărat că Popa s-a transferat la CSA Steaua) Sub nicio formă. Nu am nimic cu Popa, să nu se înţeleagă altceva.

Nu a fost un jucător important. Cristi Tănase, Chipciu, Rusescu, care a dat 21 de goluri (n.r. golgheterul României în sezonul 2012-2013) au fost importanţi.

Stanciu a dat gol cu Legia, ne-a dus în grupele UCL. La un jucător de atac te gândeşti în primul rând ce meciuri ţi-a câştigat. Popa nu a câştigat niciun meci”, a declarat Mihai Stoica în urmă cu un an.