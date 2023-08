Sâmbătă, după meciul pierdut de Concordia Chiajna cu CSM Alexandria , în a doua etapă din Liga 2, scor 0-1, Adi Popa a apărut la interviuri.

Adi Popa: "Nu urmăresc Liga 1. Nu mă interesează revenirea FCSB în Ghencea"

Printre întrebările adresate triplului campion al României cu FCSB au fost și unele legate de Liga 1 sau fosta sa echipă. "Nu urmăresc", a răspuns Adi Popa când a fost întrebat despre meciurile din Liga 1.

Ulterior, mijlocașul a fost întrebat despre revenirea celor de la FCSB în Ghencea, iar răspunsul a fost în același registru: "Nu mă interesează". Chestionat dacă a discutat recent cu foștii săi colegi de la FCSB, cum ar fi Mihai Pintilii sau Vlad Chiricheș, Popa a spus: "Nu discut subiectul FCSB, nu mă interesează".

Adi Popa a vorbit ceva mai mult pe tema echipelor românești participante în preliminariile Conference League.

"N-am urmărit meciurile. Am văzut doar frânturi. Consider că toate, dacă ar trece de turul acesta, ar avea șanse și în play-off. N-au picat cu adversari care să spui din capul locului că n-ai nicio șansă, cum ar fi Fiorentina sau Aston Villa. Să trecem de turul acesta și după să ne gândim la următorul tur. Nu am nicio favorită, îmi este indiferent", a spus Popa.

Adi Popa: "Obiectivul Chiajnei este promovarea, categoric"

În ceea ce privește eșecul de azi cu CSM Alexandria (0-1), Adi Popa spune că a fost vorba de un accident și pune înfrângerea pe seama ocaziile numeroase ratate de Concordia Chiajna.

"Un eșec. Nu am reușit să fructifiăm ocaziile, mai ales în prima repriză, când era 0-0 și trebuia să scoatem mai mult din anumite faze. Echipele mici asta așteaptă, un contraatac, o greșeală. Am avut niște ocazii rarisime, dar cred că dacă am fi jucat două zile nu am fi înscris. Alexandria s-a apărat organizat, am avut destule ocazii, dar neinspirația din fața porții a făcut să rămână 1-0 pentru ei. Nu ne așteptam, dar oricine are șanse.

Obiectivul este să promovăm, categoric, dar până acolo mai sunt atâtea meciuri de jucat. În Liga 1 vorbim de alți jucători, de alți bani, de alt buget. Avem o echipă foarte bună, dar neșansa a făcut azi să pierdem acasă. O luăm ca pe un accident", a spus Adi Popa.

Concordia Chiajna ocupă locul 6 în Liga 2 după primele două etape, cu 3 puncte. În runda următoare, ilfovenii vor evolua pe terenul celor de la Progresul Spartac.