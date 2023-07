Fotbalistul de 34 de ani a fost anunțat oficial ca noul jucător al celor de la Concordia Chiajna, echipă care evoluează în eșalonul secund.

"BUN VENIT, ADRIAN POPA!

Clubul Sportiv Concordia Chiajna și Adrian Popa au semnat un contract valabil până la data de 30.06.2024. Acesta a evoluat în ultimele două sezoane în Liga 2 la CSA Steaua București.

Adrian Popa a bifat în CV echipe precum FC Timișoara II, Gloria Buzău, Universitatea Cluj, Steaua București, FC Reading, FC Al-Taawon, Ludogoret Razgrad, FCSB, FC Voluntari, Academica Clinceni, CSA Steaua București și Concordia Chiajna. Mijlocașul în vârstă de 34 ani a mai evoluat la Concordia Chiajna în perioada 2010-2012, club cu care a reușit promovarea in Liga 1 în sezonul 2010-2011.

Adrian Popa a îmbrăcat tricoul echipei naționale a României de 24 de ori, reușind să marcheze de 4 ori.

La capitolul trofee câsștigate, acesta are o colecție impresionantă de 3 titluri de campion al României cu Steaua București, un titlu de campion al Bulgariei cu Ludogoret Razgrad, 2 cupe ale Ligii cu Steaua București, 2 cupe ale României cu FCSB și Steaua București și o Supercupă a României cu Steaua București.

Clubul nostru îi urează BUN VENIT și îi dorește să aibă parte de evoluții excelente în tricoul "vulturilor verzi", alături de colegi și staff-ul tehnic!", este mesajul transmis de club.

Adi Popa: "Unii au avut clauza de bonus formulată într-un alt fel!"



Fotbalistul a declarat că nu înțelege ce s-a întâmplat la CSA Steaua, asta în contextul în care ajunsese la un acord verbal cu comandantul Ștefan Bichir înainte de a pleca în vacanță. Revenit, acestuia i s-a transmis că nu va primi o nouă înțelegere.

"Pe 30 iunie mi-a expirat contractul, mai era o clauză, dacă promovam în Liga 1, probabil și din punct de vedere juridic, se mai extindea pe un an. În funcție de fiecare cum a avut contractul, acele bonusuri se vor plăti, din ce știu. Da, eu am avut în contract. Nu au fost niciodată probleme din punct de vedere financiar la Steaua.

Depinde cum au avut, unii jucători au avut clauza respectivă formulată într-un fel, alții în alt fel. Eu de când am semnat prima dată, acum doi ani, am spus clar că mi-aș dori să îmi închei cariera acolo, am o vârstă, mă simt ca acasă, acesta a fost și e gândul meu, dar nu mai e de actualitate, din păcate. Consider că sezonul trecut a fost unul destul de bun, am fost al doilea golgheter al echipei, am avut și cele mai multe assist-uri.

Consider că puteam să îi mai ajut, mai am 3-4 promovări la activ, inclusiv cea de anul trecut, sportiv am reușit promovarea. E decizia clubului, trebuie să te supui, am dorit să semnăm pe doi ani, să îmi închei cariera acolo. Din ce am discutat cu domnul comandant și m-a asigurat, mi-a spus, a fost o discuție foarte fair-play, deschisă, m-a asigurat de susținerea domnului comandant, domnul Bichir. Nu știu unde s-a produs, cine nu m-a mai dorit, cine s-a răzgândit, nu pot da nume, pentru că nu am, nu am nimic concret, sunt și eu sunat, mi se spun o grămadă de chestii", a declarat Adrian Popa la Digi Sport.