Veste-soc la Constanta! Farul si Viitorul pot fuziona, dar primarul se gandeste sa infiinteze un alt club

Bucuria fanilor constanteni a fost de scurta durata.

La cateva zile dupa ce microbistii din Constanta au aflat ca Gica Hagi poate prelua clubul si marca "Farul" de la Ciprian Marica, care s-a declarat depasit de efortul financiar pe care il presupune sustinerea unei echipe de asemenea anvergura, de pe malul marii vine o alta veste-soc. Primarul Constantei a declarat ca are in plan crearea unui club sportiv municipal, cu mai multe sectii, care sa primeasca cel putin o parte din finantarea de care se bucura acum societati private sau neaflate in administrarea municipalitatii. Informatia vine ca o lovitura de ciocan pentru a spulbera sperantele fanilor constanteni, care sperau ca se va naste o echipa ce se poate bate la titlul de campioana in Liga 1.

"Din pacate, Farul nu a promovat in Divizia A, desi anul acesta competitional s-au alocat 4 milioane de lei. Vom vedea ce va fi. Lucram la un nou regulament, nu e vorba numai de fotbal, e vorba de toate disciplinele sportive. Am facut o analiza a banilor pe care i-am dat pentru toate echipele pe care le-am sponsorizat, din diferite ramuri sportive. Anul trecut au fost 21 de milioane de lei.

In acelasi timp m-am uitat care e bugetul unor cluburi sportive municipale. Sunt municipii care au hotarat sa isi faca propriul club sportiv, cu mai multe ramuri sportive. Sa stiti ca un club sportiv municipal cu vreo sase-sapte ramuri este cam la nivel acesta, poate costa chiar mai putin. Ma gandesc foarte serios daca nu cumva e mai bine sa facem asa, ca oricum nu poti sa ii multumesti pe toti, toata lumea vrea sponsorizari. Sa vedem daca nu cumva e mai bine sa ne facem in Constanta un club sportiv municipal, cu mai multe ramuri sportive.

Nu stiu despre preluarea Farului de catre Gica Hagi, nu am auzit nimic concret. Eu nu am in intentie sa propun sistarea contributiei banesti, pentru ca este importanta pentru Farul, la fel cum este importanta si pentru HC Dobrogea Sud, care este pe locul trei in liga de handbal. Dar, cand aduni banii aia, vezi ca poti sa finantezi un club sportiv municipal al Constantei si ma gandesc foarte bine daca nu asta e o solutie”, a declarat Vergil Chitac, primarul Constantei, in timpul unei conferinte de presa.

Sursa foto: @farulconstanta1920