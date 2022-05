Deși joacă pe un stadion plin, în fața propriilor suporteri, „câinii” vor avea o misiune grea, deoarece în tur au pierdut cu 2-0.

„Nu mă simt bine să văd situația în care a ajuns echipa, cred că niciun suporter, în momentul de față nu se simte ok, pentru că e cea mai grea perioadă a lui Dinamo și de la an la an am tot zis în ultimii 3-4 ani că mai rău nu se poate. Când a început să joace doar în play-out am zis că mai rău nu se poate, când deja anul trecut s-a salvat în ultimele șase meciuri am spus la fel, din ce am văzut și din ce vedem, realitatea este alta, Dinamo merge din ce în ce mai rău, de la an la an și cu siguranță dacă nu se va face ceva va fi și mai rău.

Mesajul meu pentru jucători e să intre cu încredere, să dea tot ce au mai bun în acest meci, să lase totul pe teren, doar așa poate Dinamo să se salveze. Măcar în ultimul ceas, să dea, nu știu dacă 100%, dar peste 100%, trebuie în momentul de față, să dea mult mai mult decât au dat în oricare meci din acest an.

Eu cred că poate reveni Dinamo, cred că jucătorii trebuie să fie optimiști, încrezători, atât ei, cât și staff-ul tehnic. Trebuie să intre cu speranța că vor da trei goluri. Cred că toți de la Dinamo sunt conștienți de miza jocului și vor da totul pe teren, e ultimul meci, ultima șansă să rămână în Liga 1, dacă nu sunt conștienți înseamnă că există o problemă undeva.

Nu am mai văzut de mult stadionul plin, cred că pe vremea când jucam la Dinamo și în derby-uri, țin minte că stadionul era arhiplin, sau când jucam în cupele europene”, a spus Cătălin Munteanu, pentru PRO ARENA.

Dinamo și U Cluj se întâlnesc duminică, 29 mai, de la ora 21:00, în returul barajului pentru accederea/rămânerea în Liga 1. În tur ardelenii s-au impus cu 2-0.

Se anunță infern în „Groapă”! „Câinii roșii” au epuizat biletele în doar 48 de ore

Fanii dinamoviști au așteptat degeaba în fața stadionului. Nu mai sunt bilete la meciul decisiv cu U Cluj. Vor fi 14 mii de dinamoviști și 1000 de clujeni. Învinsă cu 2-0 la Cluj, Dinamo riscă să retrogradeze pentru prima dată în istorie - mai multe detalii AICI.