Scandal monstru facut de Talpan la sediul AMFB: "E un abuz! Va bateti joc de sportul din Romania" Juristul CSA contesta promovarea Rapidului

Florin Talpan a lasat deoparte batalia cu Becali si se razboieste cu AMFB si Rapid. El contesta promovarea echipei giulestene in liga a treia.

Talpan, juristul CSA Steaua, contesta disputarea barajului dintre Rapid si FC Singureni. El considera ca rapidistii au incalcat regulamentele in timpul sezonului prin legitimarea mai multor jucatori, intre care Daniel Niculae, Vasile Maftei si Ionut Voicu.

Pentru ca nu a gasit inca intelegere la AMFB, Talpan s-a dus personal sa caute raspunsuri, certandu-se cu reprezentantii Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti.

"E chiar un abuz, nu va dati seama?! Va bateti joc de sportul din Romania, din Bucuresti, de peste tot?!", a tunat Talpan.

"Ati terminat?!", i-a raspuns un reprezentant al AMFB, continuand: "Mergeti la Comisia Juridica pentru alte detalii".



Ulterior, Talpan s-a rastit la un reporter, scrie Digi.

"Ce tot filmati? Sunt ofiter de justitie, puteti sa filmati ce vreti dumneavoastra! Vedeti-va de treaba dumneavoastra", a spus el.

"In primul rand, atat timp cat eu v-am gasit aici, stand la masa, cu cine era, in conditiile in care toata presa a vuit pe marginea acestui subiect, nu va suparati, dar asta nu este Comitet Executiv", a spus el la plecare.