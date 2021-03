"Sunt nemultumit de azi!" Alexa, prima REACTIE dupa ce s-a CALIFICAT in playoff cu ASU Poli Timisoara! Ce a spus dupa infrangerea cu Chiajna

Concordia Chiajna si ASU Poli Timisoara s-au intalnit in ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2.

ASU Poli Timisoara s-a calificat in playoff-ul Ligii 2, desi a pierdut in ultima etapa, cu 32 de puncte obtinute in 19 meciuri jucate. Desi au pierdut in deplasarea cu Concordia Chiajna, timisorenii mai au o sansa la promovare.

Dan Alexa a vorbit la finalul meciului, aratandu-se nemultumit de jocul facut de echipa sa, insa multumit de accederea in playoff, acolo unde vede sanse egale intre toate echipele.

"Sunt suparat pentru ca am facut niste greseli nepermise la un meci de asemenea incarcatura, felicit Chiajna, sigur, ne-am indeplinit ca un plim obiectiv accederea in playoff, dar sunt nemultumit de astazi. Important e ca am reusit sa ne calificam, e o performanta, am plecat foarte greu la drum, au fost foarte multe schimbari in bine, reusim sa ne indeplinim primul obiectiv.

Am avut mai multa sanse decat altii in anumite momente, sunt alaturi de antrenori cu nume, antrenori foarte buni, care au orice, dar nu le lipseste valoarea. Le-a lipsit poate o sansa in momentele cheie, acum ne-am linistit pentru ca ne-am atins obiectivul.

Distanta nu e foarte mare, va fi un playoff disputat, avem experienta, va trebui sa o aratam in playoff. Avem sansa noastra, e munca unui an de zile, trebuie sa fim fair si sa spun asta.

Mi-a ridicat multe semne de intrebare meciul asta, avem probleme cu echipele decisive si nu ar trebui. Trebuie sa aratam in playoff-ul asta", a spus Dan Alexa la finalul meciului.