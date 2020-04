Nu e prima oara cand face asta! Marica a mai inselat o super-vedeta cand au fost impreuna! Ce achizitii si-a trecut in palmares fostul fotbalist! GALERIE FOTO

Ziar de Cluj a publicat un filmulet in care Ciprian Marica a fost surprins cu o femeie intr-o camera de hotel.

Fostul fotbalist Ciprian Marica a fost surprins intr-o camera de hotel cu Ana Muntean, sotia lui Florin Muntean, fiul fostului sef de la Transgaz. Cei doi au fost surprinsi chiar de sotul femei, iar filmarea a fost publicata de Ziar de Cluj.

In prezent, Ciprian Marica se afla intr-o relatie cu Ioana Marcu de mai multi ani, iar cei doi au impreuna doi copii. De-a lungul timpului Marica a mai avut relatii cu vedetele Gina Pistol si Ilica Vandici.

In 2019, Ilinca Vandici a oferit un interviu pentru avantaje.ro, in care a spus ca si ea a fost inselata de Marica in perioada in care erau impreuna.

"Da, si eu am fost inselata! N-am vorbit despre acest lucru pana acum de teama. Insa acum simt ca voi veti intelege si mai bine cine sunt, prin dezvaluirile pe care vi le fac. A incercat sa port o discutie civilizata, fara crize si isterii, plecand de la intrebarea: 'De ce ai facut asta?", a spus Ilinca Vandici, anul trecut pentru sursa citata.