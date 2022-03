Mutu și-a expus planul la Rapid, dar a și răspuns când a fost întrebat despre reacția lui Pancu

Fostul decar al naționalei a fost ultima dată antrenor la FCU Craiova și, în ultimele săptămâni, s-a aflat într-un duel de la distanță cu Daniel Pancu pentru postul de tehncian al formației Rapid.

După un început bun de campionat, giuleștenii conduși de Mihai Iosif nu au mai reușit să țină ritmul și au ratat accederea în play-off. Deși patronul Victor Angelescu susținea că Iosif nu va fi schimbat până la finalul sezonului regular, ieri conducerea nou-promovatei i-a reziliat contractul.

Mutu, despre faptul că nu a jucat la Rapid

La o oră de la anunț, a venit și numirea lui Adrian Mutu, fost selecționer al naționalei de tineret. Azi, în timpul unei conferințe de presă, Mutu și-a expus planurile.

"Sunt foarte bucuros că sunt aici, simt o mare responsabilitate pe umerii mei. Știu ce înseamnă Rapid. Voi da 100% pentru acest club, voi încerca să pun umărul la redresarea echipei. În ultimul timp a avut un parcurs nu așa cum își doreau fanii. Vreau să terminăm acest sezon regulat cu o victorie, iar după să începem play-out-ul. Am făcut ieri primul antrenament, cred că avem un grup cu care putem face lucruri bune. Am în echipă și băieți cu mare experiență, foști colegi. Cred că vom putea face lucruri frumoase.

Sunt un antrenor profesionist și nu cred că un criteriu este că trebuie să fii rapidist adevărat pentru a antrena acest club. Rapid are un spirit poate unic în România, dar nu cred că e un criteriu în alegerea unui antrenor. Cel mai important este să faci treaba bine, să ai rezultate, pentru că d-aia ești angajat", a declarat Adi Mutu.

Mutu, despre reacția lui Pancu: "Nu am eu ce să fac, nu a fost alegerea mea"

Piteșteanul în vârstă de 43 de ani s-a referit și la comentariile făcute ieri de Daniel Pancu.

"Nu vreau să discut ceea ce a spus Pancu. Cred că atunci când faci o alegere în meseria asta se strică și niște prietenii. Nu am eu ce să fac, nu a fost alegerea mea. Atunci când am fost ales, atât patronul, cât și președintele știau criteriile cu care m-au ales. Important e să avem rezultate și să ducem Rapidul acolo unde îi e locul", a mai spus Mutu.

Daniel Pancu: "Nu mă regăsesc și nu mă identific cu Rapidul acesta"

Vestea numirii lui Mutu la Rapid nu i-a picat deloc bine lui Daniel Pancu. Legenda clubului giuleștean și-a exprimat regretul pe rețelele sociale, spunând că noul stadion al clubului ar fi trebuit inaugurat "cu unul din familia Rapid".

"Am renunțat la o mulțime de lucruri pentru Rapid (financiar, profesional, familial), am fost gata să mor (la propriu) pe teren pentru Rapid, am promovat mereu Rapidismul în modul în care îl vedeam eu (CURAT). Decizia luată astăzi e total împotriva principiilor Rapidului (așa cum îl văd eu).

Nu mă regăsesc și nu mă identific cu Rapidul acesta, noul stadion trebuia inaugurat cu unul din familia RAPID (nu am nimic împotriva lui Mutu, dimpotrivă). Astăzi ma simt ca și cum mi-a murit un părinte și îmi adresez tot mai des întrebarea: OARE a MERITAT???", a scris Pancu, pe Instagram.