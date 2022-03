Cum s-a răzgândit Angelescu în câteva zile! De la 'nimic nu se schimbă până la finalul sezonului regular" la explicații pentru rezilierea cu Miță Iosif

Anunțul a fost făcut în direct, la Pro X, de liderul suporterilor giuleșteni, Gheorghe Răducanu. La doar o oră distanță, clubul Rapid a anunțat rezilierea contractului tehnicianului Mihai Iosif, despre care investitorul formației, Victor Angelescu, spunea în repetate rânduri că rămâne până la finalul sezonului regular.

Iată că Angelescu și președintele Daniel Niculae s-au răzgândit. Acum, Angelescu explică mutatare, înainte cu o etapă de finalul sezonului regular.

”E simplu, rezultatele din ultima perioadă, n-a mai câştigat meciuri. În clasamentul din retur suntem pe locul 14, e clar pentru mine. Ăsta e motivul.

Obiectivul a fost schimbat de antrenor şi de jucători, noi nu am vrut, dar vestiarul şi antrenorul şi-au dorit mai mult, dar la final am văzut că nu meritam să intrăm în play-off.

A contat că în ultimul timp am jucat slab, fără victorie de 11 meciuri. Altceva nu am ce să-i reproşez lui Mihai Iosif, avem o relaţie foarte bună şi vreau s-o păstrez.

Nu am ce să-i reproşez, a făcut tot ce a ţinut de el. Din ce ştiu eu, doreşte să continue cariera de antrenor, dar e prea la cald să discutăm despre continuarea colaborării, dar el va avea uşa deschisă la Rapid.

Nu cred că ar avea ceva de spus sau nu la nivel de relaţie-conducere, poate cu jucătorii, suporterii. Cred că ne-am înţeles foarte bine”, a declarat Angelescu, potrivit telekomsport.ro.

