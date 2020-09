Ministrul Stroe, anuntul MOMENTULUI in legatura cu accesul fanilor la evenimentele sportive! Cand ar putea reveni fanii pe stadioane

Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului a sustinut o conferinta de presa la sediul MTS in cursul zilei de astazi.

Ionut Stroe a vorbit despre unul dintre cele mai discutate subiecte in contextul pandemiei de coronavirus: accesul suporterilor la evenimentele sportive.

Conform ministrului, prioritate vor avea evenimentele desfasurate in aer liber, acolo unde riscul de infectare cu noul coronavirus este mult mai mic.

"Prezenta spectatorilor in sali este destul de complicata deocamdata. Sporturile in aer liber vor avea prioritate. Riscul de infectare este mult mai mare in spatiile inchise. Probabil ca in acest an va fi permis accesul suporterilor, eu sunt un optimist. La nivel normativ, suntem pregatiti cu modul in care reluam prezenta suporterilor pe stadioane, ne trebuie doar un moment oportun.

Exista discutii pe care le avem deja cu FRF si LPF. Trebuie sa discutam cu cluburile si cu suporterii, deoarece gradul in care se conformeaza regulilor este esential.

Dupa 1 octombrie vom face o analiza la nivel de Guvern asupra impactului pe care l-au avut toate masurile de relaxare din ultimul timp. Factorul de care depind deciziile este numarul persoanelor infectate", a spus Ionut Stroe.