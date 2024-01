Mihai Rotaru s-a dezlănțuit la adresa arbitrajului! Replică pentru Marius Avram, după analiza penalty-ului primit de FCSB

Pentru Universitatea Craiova lucrurile s-au agravat, deoarece riscă să iasă din playoff etapa viitoare dacă nu câștigă cele trei puncte puse în joc meciul cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

La finalul meciului cu FCSB, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, s-a lansat într-un atac la adresa arbitrajului românesc, susținând că dacă n-ar fi fost greșelile „centralilor”, Craiova ar fi fost cu o poziție mai sus în clasament.

„Dacă am fi primit penalty-ul la Mitriță, în meciul cu Farul, iar echipa domnului Mititelu ar fi primit și ea penalty runda asta, tot cu Farul, noi am fi urcat o poziție. Am fi fost peste Farul, ar fi trebuit să aibă 4 puncte în minus”, a spus Mihai Rotaru după meciul cu FCSB.

Rotaru a avut un mesaj și pentru Marius Avram, fostul arbitru ajuns analist TV, care i-a dat dreptate arbitrului la faza în care FCSB a primit loviturăd e pedeapsă în meciul cu Universitatea Craiova: „Mie de domnul Avram nu îmi place de la meciul Iași - Voluntari, din Cupă, de acum mulți ani, când ați avut o atitudine foarte tendențioasă. Și de la un meci al celor de la FCSB, din trecut, când ați avut o atitudine pro FCSB pe față.

Consider că este fostul arbitru care argumentează cel mai bine și are sens ce spune. Este fundamentat ce a spus și în legătură cu penalty-ul din această seară. Doar că eu consider că nu a fost o mișcare a mâinii către minge, ci a întregului corp.”

Universitatea Craiova - FCSB, 0-3

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, în Bănie, într-un din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.

FCSB a deschis scorul prin Darius Olaru (45+8 - penalty), după un henţ comis în care de Gjoko Zajkov. Liderul s-a desprins prin reuşita lui Florinel Coman (50), la capătul unui contraatac, pornit după o minge pierdută de georgianul Anzor Mekvabişvili, care a debutat la Universitatea. Oaspeţii au înscris al treilea gol prin David Miculescu (84), imediat după ce a intrat pe teren, în urma unei mingi pierdute de Nicuşor Bancu.

Cea mai mare ocazie a Universităţii a fost ratată de Alexandru Mitriţă (25), singur cu portarul Ştefan Târnovanu.