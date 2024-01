FCSB a câștigat fără drept de apel confruntarea de duminică seara din Bănie. A arătat că e superioară Universității, chiar dacă jucătorii acesteia au încercat să-i intimideze prin intrări dure încă din minutul 1 al partidei. Echipa lui Rotaru n-a arătat fotbal și nici măcar o agresivitate pozitivă, zice-se specific oltenească, ci una prost înțeleasă, de anii 70-80, gen „să-i urcăm pe garduri”.

Haideți să vedem care au fost argumentele pentru această victorie clară a FCSB-ului și care au fost marile erori făcute de Bancu și Compania:

1. FCSB are în componență 6 jucători care au ajuns la un vârf de potențial în acest sezon, și mă refer la Tîrnovanu, Radunovic, Olaru, Șut, Lixandru și Florinel Coman. Universitatea nu are niciunul. Nici măcar Mitriță nu e la capacitate maximă, aflându-se departe de valoarea din sezonul 2028-2019, după care s-a transferat la New York City pentru 8.000.000 de euro.

2. Becali și-a dat seama, în sfârșit, că nu e bine să-i mute pe jucători pe mai multe posturi și că nu e în regulă să schimbe foarte mult titularii obișnuiți. Cei șase de mai sus, plus Pantea, Ngezana, Dawa și Băluță evoluează constant în ultima vreme și intră, de obicei, în primul 11.

La Craiova e un haos total. Când apare Koljic, când Markovic, mai e și Baiaram, ba joacă Vlădoiu, acum Soiri, mai intra și Roguljic, etc, etc, etc.

3. Petev a schimbat în axul central, iar asta nu se face în mijlocul campionatului.

A încercat în primul meci din acest an cu Maldonado și Raul Silva ca fundași centrali, acum a băgat trei, păstrându-l pe hondurian, dar adăugându-i pe Zajkov și Badelj.

Tot pe axul central, a început împotriva FCSB-ului fără vârf clasic, deși asta antrenase în pauza de iarnă și asta jucase în primele 22 de etape. Decizie falimentară

4. Universitatea a început meciul cu FCSB cu trei fotbaliști care n-au mai prins demult primul 11. Zajkov nu a mai jucat pentru echipa olteană din 2 septembrie! Badelj n-a prins echipa de pe 4 noiembrie. Și. Ca tacâmul să fie complet, bulgarul l-a băgat și pe puștiul Stana (16 ani), debutant absolut în Liga 1!

5. Nervozitate excesivă de partea oltenilor. Clar este nevoie de agresivitate în joc, în limita regulamentului, dar băieții în alb-albastru au părut că pentru ei e mai important să-i rupă pe alde Olaru și Florinel Coman, decât să câștige acest joc. Dovadă și cele două cartonașele galbene luate în minutele 1 și 5! Dar și intrările ucigașe ale căpitanului Bancu. Noroc cu Bîrsan, care i-a dat doar un avertisment, și acela tocmai în minutul 82, în loc să-i arate vreo patru :))).

Adunând toate cele de mai sus, scorul e corect, Craiova a arătat de parcă a vrut să piardă, iar FCSB e prea matură ca să se sperie de „tălpile” oltenilor și prea experimentată ca să fie surprinsă de inovații idioate.