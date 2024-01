Nicușor Bancu, fundașul și căpitanul Universității Craiova, s-a arătat foarte dezamăgit de jocul prestat de echipa sa și a cerut o schimbare de atitudine a echipei.

Versiune diferită față de Mihai Rotaru. Ce a spus Nicușor Bancu după Universitatea Craiova - FCSB 0-3

Spre deosebire de patronul Mihai Rotaru, Bancu spune că accederea în play-off este în pericol și a numit-o pe FCSB echipa mai bună.

"A fost un meci foarte slab, am dominat puțin repriza a doua, dar degeaba. Am greșit din nou și ne-a costat acest lucru. Am trăit o umilință. Îmi pare foarte rău, nu știu ce să mai fac.Trebuie să îndreptăm lucrurile pentru că play-off-ul este în pericol. Cu siguranță suntem în criză, nu reușim să câștigăm deloc. Chiar dacă avem și momente în care jucăm destul de bine, nu putem să marcăm.

Nu știu ce să zic despre arbitraj, poate dacă nu se dădea penalty rezultatul era altul. Nu știu dacă a fost sau nu. Când am avut penalty la Mitriță, nouă nu ni s-a dat. La fiecare fază mai controversată, la noi nu se verifică niciodată. Până la urmă, ei au fot mai buni, au câștigat.

Avem nevoie de mai multă atitudine, trebuie să strângem rândurile pentru că nu este bine. Îmi pare foarte rău, le cerem scuze suporterilor, celor din conducere. Noi suntem de vină, jucătorii!

(n.r - ce mesaj le transmite suporterilor) Din păcate, nu pot decât să le promit că vom face tot ce depinde de noi pentru a ne califica în play-off", a spus Nicușor Bancu.

Universitatea Craiova a rămas pe locul cinci, cu doar 34 de puncte, și este la 16 puncte distanță de lider. În acest moment, oltenii par să fie ieșiți din calculele pentru titlu.

După victoria categorică de pe ”Ion Oblemenco”, FCSB a ajuns la 50 de puncte și este la 11 puncte distață de locul doi, ocupat de Rapid București. CFR Cluj este pe locul trei, cu 36 de puncte, dar va juca luni în compania celor de la FC Voluntari.