Universitatea Craiova - FCSB, LIVE TEXT, ora 20:00! Oltenii nu-și permit încă un pas greșit

Universitatea Craiova a debutat cu stângul în acest an, cu o înfrângere la limită în fața Farului Constanța, scor 1-2, și are nevoie de o victorie în meciul cu FCSB pentru a nu risca să pice sub locurile de playoff etapa următoare.

De partea cealaltă, nici FCSB nu-și permite pași greșiți, deoarece Rapid s-a apropiat la opt puncte după victoria Dinamo și pune presiune pe gruparea lui Elias Charalambous.

Universitatea Craiova-FCSB, duminică, 28 ianuarie – ora 20.00

„Încă un meci dificil, cu oponent bun, jucători de calitate. Simt că jucătorii mei sunt pregătiți și bine antrenați pentru acest meci. Simt că suntem în formă bună, trebuie să continuăm în forma de meciul trecut, drumul e lung, luăm meciurile pas cu pas, ne uităm la următorul meci, care e mâine.

În ultimele săptămâni am fost întrebat despre asta, din punctul meu de vedere, câștigătoarea campionatului se decide în a doua parte a play-off-ului, indiferent de punctele pe care le avem acum. Trebuie să muncim din greu, să rămânem modești și să obținem puncte.

Astfel de meciuri sunt derby-uri, jocuri bune pentru fotbaliști, dar toate meciurile din România sunt dificile, trebuie să ne arătăm calitatea în fiecare meci, dar în astfel de meciuri trebuie să dăm mai mult. Simt că suntem într-un moment bun, atmosfera e bună, dar trebuie să o menținem până la finalul sezonului”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova.

Din 2014, de la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă, cele două echipe s-au mai întâlnit de 33 de ori în principala competiţie internă, de 22 de ori s-au impus roş-albaştrii, de 6 ori au câştigat oltenii, iar alte 5 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din campionat a avut loc pe 2 septembrie 2023, pe terenul „roș-albaștrilor” și s-a încheiat cu victoria FCSB, scor 3-0, goluri înscrise de Darius Olaru - „dublă” şi Risto Radunovic.