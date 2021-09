Patru pentru Dario! Dinamo și-a prezentat noile achiziții 

Iuliu Mureșan a mai înregistrat încă patru transferuri înainte de duelul cu FCSB, duminică, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Directorul executiv al lui Dinamo a fost primul care a luat cuvântul la conferința de presă, făcându-le o prezentare noilor-veniți: Plamen Iliev, Mirko Ivanovski, Cătălin Itu și Cătăli Țîră.

„Încep cu Plamen Iliev, îl cunoșteți cu toții din campionatul României. A jucat la Ludogorets, e echipă foarte bună din vecini.

Cu Mirko am lucrat și la CFR, a devenit cetățean bulgar, este extracomunitar. Pe Cătălin Itu îl șsitu de când era la CFR, a dat 7 goluri din postura de mijlocaș, iar Cătălin Țîrâ nu mai are nevoie de prezentare”, a declarat Iuliu Mureșan la conferința de presă.

Declarațiile noilor achiziții



Pe urmă, fiecare fotbalist a oferit prima declarație din postura de jucător al clubului din Ștefan Cel Mare.

„Bună ziua! Vreau să îmi cer scuze dacă greșesc ceva în romănă. Mă bucur că am semnat cu Dinamo, o echipă foarte bună. Nu e într-o perioadă ok acum, dar toată lumea e aici pentru a ajuta clubul. Sper ca toți jucătorii care au venit să aibă o formă bună și să își ajute colegii”, a declarat Iliev.

„Bună ziua! Pe teren nu greșeam, dar în română... . Nu am uitat să vorbesc după 7-8 ani. Sunt foarte fericit că am semnat cu Dinamo, una dintre cele mai bune echipe din România și Europa și unii dintre cei mai buni fani. Am venit să dau 100% și să ajut echipa”, a precizat Ivanovski.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru modul în care am fost primit. Am fost suprins de ce am găsit aici. Vom muci enorm pentru a ne trata obiectivele și pentru a face fericiți acești fani, care au fost alături, la bine și la greu”, Cătălin Itu.

„Aș vrea să mulțumec conducătorilor pentru încrederea acordată. Am crescut la acest club, aici am fost copii de mingi la 8 ani. Dinamo este echipa pe care o iubesc și sunt foarte bucuros că fac parte din această familie. Urmează un meci important cu FCSB pe care îl tratăm 100% și sper să-l câștigăm”, specificat Cătălin Țîră.