BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Becali, discurs fara precedent: "Taci, sclavule, ca esti prea prost!" Razboi in toata regula dupa anuntul momentului

Gigi Becali se implica in disputa dintre Razvan Burleanu si Liga!

Becali spune ca Burleanu ii trateaza pe sefii din Liga 1 ca pe niste sclavi si ca cluburile nu au nicio sansa de a-si impune punctul de vedere in fata FRF. Intr-un interviu acordat in exclusivitate www.sport.ro, Becali l-a atacat pe seful FRF, despre care spune ca are atitudine de 'stapan de sclavi'.

"Noi, Liga 1 si patronii de fotbal, avem un stapan care e Burleanu. Suntem niste sclavi. Cum sa vorbim noi, sclavii? El, stapanul, aduce pe Vassaras, aduce fotbal feminin, el pune toate, nu vrea VAR, vrea sa dam noi banii si sa comande el. Cat sunt eu de Becali... Daca m-am asociat cu sclavi, sunt si eu sclav. Burleanu are talentul de a-i manipula pe saraci. Banii de la FRF sunt ai nostri, doar. Noi, sclavii, putem sa facem ce vrem.

El ia votul in Comitetul Executiv si gata. Mircea Sandu era om intelept. Nu era perfect, dar te duceai, vorbeai cu el. El nu era stapan de sclavi, era om de inteles, faceai treaba cu el. Acum... "Bai, sclavilor, noi suntem stapani. Sunteti prea prosti, de aia ne-ati votat. Noi va impunem acum!" - asa zic ei. Si eu sunt sclav. Cainii latra, ursul merge. Cu cine sa faci ceva? Aia sunt oameni cu care poti sa faci ceva? Si ce daca ne-am plans de arbitraje? Am stapanul si tac din gura. Ma supun si eu si ma fac si eu sclav si gata. Am ce sa fac?! Daca sunt suparat, ce?

"Taci, sclavule din gura! Ce daca te-a furat Kovacs?! Noi l-am delegat iar! Taci din gura, sclavule!" Asta imi spun. Nu conteaza ca sunt pe primul loc, e chestie de principiu. Oamenii sunt stapani si ne fac pe noi sclavi. Ei vor sa comande pe banii nostri. Noi sa dam bani, si VAR cand vor ei. Comanda Vassaras, mai duce unul din Chile... aducem si arbitri din Nicaragua! Noi suntem sclavi si nu avem ce sa vorbim!", a spus Becali pentru sport.ro.

Razvan Burleanu a anuntat ieri ca implementarea VAR in Liga 1 e in impas dupa ce Liga a refuzat sa puna bani pentru realizarea obiectivului anuntat inca din urma cu doi ani.