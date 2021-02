Sansa pentru Man si Mihaila! Gervinho si Zirkzee sunt indisponibili pentru meciul cu Spezia si romanii ar putea fi titulari

Parma va juca in deplasare impotriva Speziei in etapa cu numarul 24 din Serie A.

Inaintea meciului care se va disputa sambata, 27 februarie, de la ora 16:00 echipa antrenata de Roberto D'Aversa se confrunta cu probleme de lot in compartimentul ofensiv.

Din lotul deplasat pentru aceasta partida nu fac parte Gervinho si Joshua Zirkzee din cauza unor accidentari, asa cum a anuntat Parma pe pagina oficiala de Twitter.

In acest context, exista sanse destul de mari ca Dennis Man si Valentin Mihaila sa intre pe teren inca din primul minut. Mihaila a facut un meci bun in etapa trecuta in egalul 2-2 cu Udinese, atunci cand a obtinut un penalty si a avut o contributie si la primul gol marcat de Cornelius.

Man, desi a intrat pe final, a fost apreciat de fanii Parmei dupa meci pentru faptul ca a incercat sa faca multe lucruri in teren.

"Soarta este in mainile noastre. Trebuie sa obtinem puncte si vom vedea la final ce va fi. Nu trebuie sa ne plangem, ci sa muncim. Situatia este mult mai complicata decat mi-as fi imaginat. Rezultatele nu sunt cele asteptate, dar sunt ferm convins ca vom reusi sa ne indeplinim obiectivul, mai ales dupa ce am vazut la meciul cu Udinese.

Trebuie sa gandim pozitiv. Primele 60-65 de minute din meciul cu Udinese au fost foarte bune, dar trebuie sa limitam greselile care ne costa atat de multe puncte. Pana la primul lor gol nu ne-au pus in pericol, dar a venit o eroare individuala. Dupa acest meci sunt si mai sigur ca ne putem atinge obiectivul.

Maine nu voi mai trimite pe nimeni in tribune. Am incredere in jucatorii pe care ii am la dispozitie si in cei care au jucat mai putin pana acum. Acum isi pot demonstra valoarea", a declarat D'Aversa la conferinta de presa dinaintea meciului.