EXCLUSIV | Raspunsul lui Vasile Dancu, dupa acuzatiile lui Dumitru Dragomir: "Un infractor al Romaniei. Spune tampenii si cerseste atentie!"

Sociologul clujean spune ca fostul sef al LPF ii poarta ranchiuna, din cauza ca il crede vinovat pentru nevalidarea sa in functia de consilier local.

Dumitru Dragomir, fostul sef al LPF, a declarat ca oamenii politici Vasile Dancu, Victor Ponta si George Maior ar conduce din umbra clubul de fotbal CFR Cluj, campioana Romaniei in ultimele trei sezoane. Vasile Dancu a replicat ca este o minciuna si ca Dragomir vrea atentie, prin declaratiile pe care le face, dar si ca trecutul sau, mai ales in privinta problemelor legale, nu il prezinta ca o sursa de informatii de incredere, asa cum nu il recomanda nici pentru un post in conducerea fotbalului romanesc.

"Eu nu am nicio legatura cu sportul, in acest moment. Pot sa vorbesc, dar nu vreau sa amplific niste minciuni, al caror sens nici nu l-am inteles foarte bine. Daca e vorba de Mitica Dragomir, un infractor al Romaniei, impotriva caruia au scandat toate stadioanele din aceasta tara, de-a lungul timpului, care spune orice tampenie ii trece prin cap, eu cred ca astea ar trebui verificate mai bine. Nu am nicio legatura, nici cu Federatia Romana de Fotbal, nici cu CFR Cluj. Pur si simplu sunt pasionat de fotbal. Asta e singura mea legatura cu fotbalul, merg in tribuna foarte des...

Am pregatit programul pentru Euro 2020, dar nu in timpul mandatelor lui Burleanu, ci atunci cand era Mircea Sandu presedinte. Este o mare minciuna, toate astea sunt inventii, ca Burleanu e finul meu, ca se insoara si ii voi fi nas. Am vazut tot felul de tampenii, in ultima perioada. Eu nu am nicio legatura cu el. Il cunosc pe Razvan Burleanu, pot sa spun ca imi place, pentru ca este un om tanar implicat, care vrea sa faca ceva in fotbalul romanesc, dar nu il ajut si nu il controlez in niciun fel. Am facut studii despre fotbal, multe cercetari sociologice, am sprijinit si Federatia din acest punct de vedere, dar nu am legaturi de niciun fel cu fotbalul. Sunt in politica de doua luni de zile, dar nu am avut nicio legatura cu viata publica. Inainte ma ocupam doar de revista mea, 'Sinteza'.

Deci, ca sa fie clar: nu am legaturi cu CFR Cluj, nu sunt patron, nu am nicio functie administrativa, nu ii dau telefoane lui Dan Petrescu sa transfere sau sa schimbe jucatori! Cred ca am vorbit de doua ori cu Dan Petrescu, o data i-am spus 'La multi ani!' de ziua lui si a doua oara l-am felicitat pentru castigarea campionatului. In rest, sunt doar fan al echipei CFR Cluj, asa cum sunt fan si al lui 'U' Cluj, tin cu ambele echipe din Cluj. Sunt fan al lui Dinamo, pentru ca e echipa copilariei mele, desi nu mai am la ce sa fiu fan acum. Sunt din Cluj si imi place fotbalul, astea sunt singurele legaturi ale mele cu fotbalul romanesc. Sunt poze cu mine stand in tribuna de acum 25 de ani. Dragomir vorbeste tot felul de tampenii, trebuie sa demonstreze ce spune. Nu stiu ce a vrut sa zica de bani, de un offshore in Malta... Nu am nicio legatura cu bani, cu finante, in legatura cu fotbalul. Eu am declaratii de avere transparente, acum la Senat, am avut si cand am fost vicepremier.

E o prostie! Cred ca el cauta atentie. El are senzatia ca eu sunt de vina ca nu face parte din Consiliul Local al Municipiului Bucuresti. Nu am nicio treaba cu listele de la Bucuresti, nici ca a fost pus pe lista, nici ca nu a mai fost validat in functia de consilier local. Cred ca e o ranchiuna din partea lui, din aceasta cauza, dar eu nu am avut nicio legatura cu asta, poate sa spuna Gabriela Firea sau altii. Nu trag eu niciun fel de sfori la Bucuresti, nu m-am implicat in niciun fel in organizatia din Bucuresti. Asta poate sa confirme doamna Firea, care a facut si propunerile, ea si-a facut toate propunerile legate de Bucuresti. Mai are o obsesie mai veche, ca si-a pierdut el conducerea LPF, la un moment dat. Ca s-au implicat Ponta si altii... Nu stiu cine s-a implicat sau nu, dar, in mod normal, el nu avea ce sa caute in acea functie. Statutul pe care l-a avut, de-a lungul timpului, nu il recomanda sa se ocupe de fotbal si sa aiba acel post. Ma refer la problemele cu legea pe care le-a avut si pe care le are tot timpul.

Nu m-au interesat niciodata conflictele, dar omul bate campii. A depasit orice masura. Am mai fost intrebat, daca vreau sa il dau in judecata, dar nu ma intereseaza. Sunt niste lucruri absurde, nu vreau sa mai pierd timpul cu absurditatile lui Dragomir. Cred ca ii facem jocul, daca il bagam in seama. Cerseste atentie. Asta vrea el, spunand orice tampenie, sa reintre in atentia opiniei publice", a declarat Vasile Dancu pentru Sport.ro.

CE A SPUS FLORIN PRUNEA: "Dan Petrescu este sub presiune, probabil ca patronul echipei, Vasile Dancu, nu ii face lotul pe care il vrea. E bine ca Dan isi spune problemele".

CE A DECLARAT DUMITRU DRAGOMIR: "Eu am spus de mult lucrul asta, dar am fost contrat. Dancu, Ponta, Maior, ei sunt sefii la CFR Cluj. Ei au luat banii si din drepturile TV, precis. Daca se urmareste drumul banilor, ii ghiceste, la offshore-ul din Malta".