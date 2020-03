Arena Nationala, pusa la dispozitie pentru lupta cu coronavirus! Anuntul Primariei Bucuresti

Pandemia de Covid-19 face tot mai multe victime. Fotbalul a fost oprit, iar Primaria Capitalei a decis sa puna la dispozitie Arena Nationala pentru a ajuta la depasirea crizei medicale.

In lipsa fotbalului, cel mai mare stadion din tara va fi un adapost pentru operatorii TELVERDE care preiau apelurile cetatenilor. Astfel, 200 de operatori vor lucra din salile folosite in mod normal de media. Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, a facut anuntul pe pagina sa de facebook.

"Arena Nationala, utila in timpul pandemiei! Venim din nou in sprijinul cetatenilor si prin suportul logistic oferit insitiutiilor din prima linie. Astfel, serviciul TELVERDE Covid 19 al Ministerului Sanatatii functioneaza in prezent intr-un spatiu de peste 500mp, pus la dispozitie de Primaria Capitalei. Operatorii acestui serviciu au fost relocati in cadrul Arenei Nationale, Salile Media Working 1 si Media Working 2. Aici beneficiaza de infrastructura tehnica, materiale necesare pentru buna desfasurare a activitatii, utilitati, servicii de curatenie,parcare, dar si de un autobuz STB dedicat preluarii angajatilor Ministerului Sanatatii pe ruta Piata Unirii-Arena Nationala. Locatia este utilizata de aproximativ 200 de persoane, organizate pe 4 ture(24/7), coordonate de Institutul National de Sanatate Publica. Vom continua sa raspundem rapid oricarei solicitari a autoritatilor publice centrale, colaborarea si promptitudinea sunt vitale in aceasta perioada", a transmis Gabriela Firea.