Dorinel Munteanu atacă promovarea cu un atacant englez și cu un fundaș central de națională!

Lider în Seria 2 din Liga 3, Oțelul Galați a anunțat două transferuri pentru retur, obiectivul echipei antrenate de Dorinel Munteanu fiind promovarea în eșalonul secund.

”Jack Henry Serrant-Green este născut pe 2 februarie 1994 la Nottingham, Anglia și evoluează pe postul de atacant. La nivelul fotbalului juvenil, Green a trecut pe la juniorii celor de la Wolverhampton Wanderers, Newcastle United și Burton Albion, de la cea din urmă fiind promovat de la echipa U18 la cea de seniori.

A urmat apoi un periplu în fotbalul scandinav, evoluând în ligile inferioare din Suedia, vârful de 1,92m reușind să marcheze 92 de goluri în 149 de meciuri la formații precum Gottne IF, Gällivare FF, IFK Umeå, Kiruna, Söderhamn și Bodens BK.

A trecut apoi în Liga Națională de fotbal a Irlandei la formația Finn Harps, iar în vara lui 2021 a semnat cu Haverfordwest County AFC din prima ligă din Țara Galilor. Din această iarnă a făcut pasul la Oțelul”, astfel l-a prezentat gruparea gălățeană pe site-ul oficial pe noul atacant al echipei.

La Galați a ajuns și Laurențiu Hagiu, un fundaș central în vârstă de 18 ani, venit de la FC Voluntari, unde a evoluat pentru echipa secundă, aflată tot în Liga 3.

Hagiu are selecții la echipele naționale de juniori la categoriile Under 15, Under 16, Under 17 și Under 18.

