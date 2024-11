Dinamo a deschis scorul prin autogolul lui Branislav Ninaj (38), după ce Roland Niczuly respinsese centrarea lui Hakim Abdallah. Sepsi OSK a egalat in extremis, prin Denis Haruţ (90+9 - penalty), după ce Maxim Sivis l-a faultat pe Michael Breij.

Sepsi OSK e neînvinsă de şapte etape, în care are patru victorii şi trei egaluri. Dinamo nu a pierdut de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri.

Reacția lui Denis Haruț după Dinamo - Sepsi OSK 1-1

Jucătorul oaspeților a transformat lovitura de pedeapsă, în minutele de prelungire, cu un lob spectaculos, iar după meci a explicat execuția pe care a avut-o.

"Dinamo este o echipă în formă, cu un lot foarte bun, s-a văzut și în seara asta. Sincer, am în cap de mult timp să fac acest lucru la primul penalty. Mă bucur că am marcat și suntem acolo. Am avut emoții, sper să mai dau gol.

Ne-am dorit să luăm cele trei puncte, cu asta am venit în cap, dar e un bun și un punct având în vedere că au condus atâtea minute.

La pauză, nu știu ce s-a întâmplat, a fost un conflict, nu știu exact ce a fost. Terenul a fost foarte greu, atmosfera, știe toată lumea cum sunt fanii lui Dinamo. Până la urmă, e un rezultat bun pentru noi", a declarat jucătorul, la Prima Sport.