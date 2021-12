De-a șoarecele și pisica? Percepția lui Gigi Becali despre lupta cu CFR Cluj. "Nu e nicio vrăjeală!"

Campioana și-a conservat aseară avansul de opt puncte după 2-0 la Ovidiu cu Farul, deși elevii lui Gică Hagi au controlat jocul cu o posesie autoritată, iar omul de afaceri din fruntea roș-albaștrilor se agață doar de niște speranțe firave.

Chiar dacă punctele se vor înjumătăți la finalul sezonului regular, experiența superioară a CFR-ului, despre care vorbea și Iosif Rotariu într-un material pentru www.sport.ro, ar putea fi decisivă. Gigi Becali lasă de înțeles că e o luptă de-a șoarecele și pisica între CFR și FCSB.

Gigi Becali: "Nu vezi că nu-i putem ajunge!?"

"Păi ce, CFR nu joacă fotbal? E impresia voastră. Eu am altă părere despre CFR, nu e nicio vrăjeală. Eu spun din intuiție. Mie mi-e frică de adversar când are posesia, dar despre CFR spun doar atât - e o echipă care controlează jocurile și chiar dacă adversarul are posesia, tot ea controlează jocul.

Fazele de poartă le are ea, tot ea e periculoasă. La ei nu e nevoie să controleze jocul. Nu vezi că noi am câștigat 12 meciuri la rând și nu putem să-i ajungem? Ce înseamnă? Că ne luptăm cu un adversar extraordinar de puternic", a declarat Gigi Becali, joi, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.

Sepsi - FCSB e duminică de la 20:30

Dacă discursul lui Becali, cunoscut drept un optimist incorigibil face parte doar dintr-o tactică sau nu se va vedea pe parcurs.

În etapa a 21-a, ultima a anului, FCSB întâlnește duminică, în deplasare, pe Sepsi, de la 20:30, în timp ce campioana CFR joacă acasă, tot sâmbătă, cu FC Argeș, de la ora 16:00. Ambele meciuri sunt transmise în format LIVE BLOG pe www.sport.ro

CFR e lider cu 54 de puncte, urmată de trupa lui Toni Petrea, cu 46 de puncte. Pe trei e FC Voluntari, care a strâns 34 de puncte.