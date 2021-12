Jucătorul de neînlocuit de la FCSB. Iosif Rotariu: "Are ceva în plus față de toți ceilalți!"

FCSB continuă cursa de anduranță din campionat și se află pe locul secund în ierarhia Ligii 1, cu 46 de puncte, la opt distanță de liderul CFR, 54.

În ultima etapă elevii lui Toni Petrea au învins pe Național Arena, scor 3-1 pe Rapid, în timp ce aseara, trupa lui Dan Petrescu a reușit să-și conserve avansul datorită victoriei, scor 2-0, la Ovidiu, cu Farul.

"FCSB are și noroc, Farul e o echipă de locurile 3-4"

Iosif Rotariu, fostul mare mijlocaș al naționalei și al Stelei, o percepe pe CFR favorită la titlu. "E o echipă puternică, cu fotbaliști experimentați, s-a văzut asta și în meciul cu Farul, o formație în opinia mea de locurile 3-4. Lupta pentru campionat se va da în doi: CFR contra FCSB, dar le va fi foarte greu elevilor lui Toni Petrea. Jocul nu arată atât de bine, dar au rezultate, au și puțin noroc", afirmă Iosif Rotariu, pentru www.sport.ro.

Jucătorul de neînlocuit de la FCSB

Chiar dacă în ultimele două luni s-a vorbit de la mult spre foarte mult despre Ianis Stoica, Rotariu consideră că FCSB deține în acest moment un jucător de neînlocuit.

"Darius Olaru e un jucător complet, are ceva în plus față de toți ceilalți. Joacă bine și inter, și în spatele atacanților, peste tot în linia mediană. În plus, el se vede peste tot, e activ, participă și la fazele din apărare, dar și la construcție", continuă Iosif Rotariu.

30 iunie 2024 e data la care îi expiră lui Olaru contractul cu FCSB

1,77 m e înălțimea mijlocașului de la FCSB

2 selecții în națională a strâns Darius Olaru

Nu numai Olaru îi impreionează pe Iosif Rotariu. Monitorizat de formații din Anglia, Ianis Stoica e un alt fotbalist pe care Becali se bazează. Într-un campionat în care selecționerul nu prea are ce selecționa când trebuie să completeze compartimentul ofensiv, fiul lui Pompiliu Stoica se anunță un viitor vârf de calitate.

Iosif Rotariu: "Ianis Stoica e nouar mai modern"

E înalt de 1,80 m, are simțul porții și arată din ce în ce mai mult curaj în fiecare meci. "Aștept să văd și mai multe de la Ianis Stoica, e oportunist, un nouar mai modern, îi plac și spațiile, trebuie doar să confirme", a mai spus pentru www.sport.ro fostul mijlocaș cu 25 de selecții în echipa națională.

Stoica e evaluat de Transfermarkt la 450.000 de euro

Mai are contract cu formația aflată pe locul 2 în Liga 1 până pe 30 iunie 2023.

Stoica a semnat de curând cu agenția de impresariat a fraților Becali

În campania de calificare la CM din Qatar, selecționerul Mirel Rădoi i-a selecționat din Liga 1 în linia ofensivă a naționalei pe Claudiu Keșeru, Denis Alibec, Jovan Markovic și Andrei Ivan.

Darius Olaru, un fotbalist atipic

Darius Olaru, jucătorul remarcat de Iosif Rotariu, are 24 de ani, s-a consacrat la Gaz Metan Mediaș și valorează în prezent 4 milioane de euro. În urmă cu trei luni, Răzvan Pleșca, fostul său coleg de la medieșeni, acum oficial al echipei, povestea la Ora Exactă în Sport amănunte neștiute despre mijlocașul ajuns la FCSB.

„Mă așteptam ca atunci când a împlinit 18 ani să își cumpere o mașină, cum fac toți tinerii. El, în schimb, și-a cumpărat un apartament în Mediaș. Și cred că până în ziua de azi nu are carnet de conducere”, a dezvăluit fostul fotbalist la Ora Exactă în Sport, la PRO X.