Cristi Tănase a anunțat ce planuri de viitor are după jumătate de an de când și-a reziliat contractul cu FC Argeș

Fostul fotbalist de la FCSB a plecat de la FC Argeș în vara anului trecut, după un an petrecut la gruparea din 'Trivale'. Despre Tănase s-a scris că ar fi primit o ofertă de la Concordia Chiajna, pe care refuzat-o însă, nedorind să joace în a doua ligă.

Cristi Tănase ia în calcul retragerea! Condițiile pentru a mai juca

Cristi Tănase a dezvăluit într-un interviu acordat recent că nu își dorește să evolueze în Liga 2 și că ia în calcul retragerea, asta dacă nu cumva primește o ofertă de nerefuzat.

„Deocamdată, nu am discutat cu nimeni. Atunci când am plecat de la Pitești, au fost ceva discuții cu Chiajna, cu primarul Tănase. Apoi, am zis că Liga 2 nu prea e pentru mine și am zis să mai stau.

Și știi cum e… trece timpul. Nu știu dacă mai pot să mai joc. Mă gândesc la retragere. Nu sunt sută la sută sigur, dar nu vreau să mă duc în Liga 2 sau prin nu știu alte orașe.

Cam 80% aș vrea să agăț ghetele în cui. Dacă e să fie vreo propunere bună, da, altfel, nu are rost”, a declarat Cristi Tănase conform as.ro.